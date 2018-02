Ana Botafogo em documentário A bailarina Ana Botafogo vai participar amanhã, às 21 horas, da gravação de seu depoimento para série de documentários da São Paulo Companhia de Dança no auditório do Teatro Franco Zampari. O público pode assistir ao evento, que tem entrada gratuita. Os interessados devem se inscrever por meio do e-mail memoria@spcd.com.br. Os documentários fazem parte da série Figuras da Dança. A São Paulo Companhia de Dança, criada e mantida pelo governo do Estado de São Paulo, já realizou obras sobre Ivonice Satie, Marilena Ansaldi e Penha de Souza, entre outros. O Teatro Franco Zampari fica localizado na Avenida Tiradentes, 451.