Ana, a que trocou o tango pelo hábito

11H15 NA CULTURA

Brasil, 1960. Direção de Hélio Barrozo Neto, com Ankito Benedito Macedo, Consuelo Leandro, Duarte De Moraes, Francisco Dantas, Jorge Loredo.

O horário Mestres do Riso resgata Ankito e seu humor, ofuscado por figuras mais carismáticas, como Oscarito e Grande Otelo. Com o herói, ele entra para o Exército e apronta todas. A surpresa é que Consuelo Leandro e o jovem Jorge Loredo, antes do Zé Bonitinho, já eram tão engraçados quanto ele. Reprise, preto e branco, 100 min.

A Família do Futuro

13H50 NA GLOBO

(Meet The Robinsons). EUA, 2007.

Direção de Stephen J. Anderson.

Garoto cria máquina para viajar no tempo e descobre, no futuro, a família ideal. A animação é da Disney e tem certo encanto. Reprise, colorido, 94 min.

Yo No Sé Qué Me Han Hecho Tus Ojos

23 H NA TV BRASIL

(Yo No Sé Qué Me Han Hecho Tus Ojos). Argentina, 2003. Direção de Lorena Muñoz y Sergio Wolf.

Uma verdadeira raridade - e para o espectador brasileiro, uma descoberta. A atração de hoje do horário Ibermédia é um docudrama vencedor de prêmios importantes nos festivais de Biarritz e Havana. Usando imagens de arquivo, inclusive do único filme que ela protagonizou, a dupla de diretores ilumina a lendária Ada Falcón. Considerada a maior 'cantante' de tango, ela desistiu da carreira, nos anos 1940, para se converter em monja franciscana. Inédito, colorido, 65 min.

Wasabi

23H55 NA GLOBO

(Wasabi). França/Japão, 2001. Direção de Gerard Krawczyk, com Jean Reno, Ryoko Hirosue, Jean-Marc Montalto, Veronique Balme, Fabio Zenoni.

Jean Reno faz policial francês que vive tendo problemas por causa de seus métodos violentos. Forçado pelo chefe a tirar férias, ele viaja ao Japão, onde viveu no passado (e até se casou). Descobre que tem uma filha e que a mulher, ao morrer, deixou uma fortuna de centenas de milhões de ienes. O caso envolve a Máfia e o herói vai ter de dar duro para proteger a garota. Reno criou fama de durão em Leon/O Profissional, de Luc Besson - que é o produtor da atração da Globo. Ao estrear na França, o filme tinha um subtítulo - A Mostarda Que Sobe pelo Nariz. Reprise, colorido, 100 min.

Asas da Liberdade

1H45 NA BANDEIRANTES

(Birdy). EUA, 1984. Direção de Alan Parker, com Matthew Modine, Nicolas Cage, Karen Young, Bruno Kirby.

Um dos primeiros filmes de Alan Parker - e, para muitos críticos, seu melhor. Matthew Modine e Nicolas Cage são amigos de infância que se reencontram estropiados num hospital do Exército. Ambos viveram experiências traumáticas na guerra e o filme reconstitui o desejo de voar que Modine manifestava na infância como uma metáfora da sua necessidade de superação. Parker volta e meia é criticado por seu realismo um tanto 'enfeitado', consequência da formação na publicidade. Mas os atores estão tão bem que você não vai desgrudar o olho da tela. Reprise, colorido, 120 min.