Amyr Klink lança na Fnac Morumbi <i>Linha-D?Água</i> Nesta segunda-feira, às 19 horas, ocorre o lançamento do livro Linha-D?Água - Entre Estaleiros e Homens do Mar (Companhia das Letras), de Amyr Klink, na Fnac Morumbi. Após passar um inverno inteiro na Antártica e um verão no Ártico, em 1989, o navegador paulistano Amyr Klink, então com 34 anos, concluiu que o seu veleiro polar Paratii era o barco com que sempre sonhara. Na obra, o autor apresenta sua tese de que o Brasil tem potencial para ensinar ao mundo como construir um barco simples e critica os burocratas, empenhados em colocar obstáculos a seus projetos. Amyr Klink lança Linha-D?Água - Entre Estaleiros e Homens do Mar. Fnac Morumbi. MorumbiShopping, Av. Roque Petroni Júnior, 1.089, tel. 3206-2000. Hoje, às 19 h