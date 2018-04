Amy Winehouse vai conhecer Rio antes do show em SC Com show marcado para sábado em Florianópolis (SC), a cantora inglesa Amy Winehouse preferiu primeiro conhecer o Rio, onde só canta na segunda-feira e na terça que vem. Ela desembarcou na cidade nesta manhã e seguiu para o Hotel Santa Teresa. A cantora chegou com um grupo de 20 pessoas de sua equipe. A turnê brasileira de Amy Winehouse inclui shows no Recife (dia 13) e em São Paulo (dia 15).