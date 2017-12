Amy Winehouse se apresentará no Grammy via satélite A conturbada cantora britânica Amy Winehouse se apresentará no Grammy Awards de domingo via satélite, desde Londres, após o governo dos EUA ter rejeitado a concessão de um visto para que comparecesse à maior festa da indústria da música, realizada em Los Angeles, afirmaram organizadores do evento na sexta-feira. Winehouse, vice-líder no número de indicações deste ano, em um total de seis, atrás apenas do rapper Kanye West, encontra-se atualmente em uma clínica de reabilitação em meio a uma batalha contra as drogas. A cantora planejava participar da cerimônia, mas o fato de o pedido de visto ter sido negado não surpreendeu tanto assim. O governo norte-americano tem dificultado a vida de artistas estrangeiros com "má reputação" que desejam apresentar-se nos EUA. Representantes do Grammy disseram que Winehouse cantará de um estúdio em Londres. Não se informou qual música a cantora tocará. É provável, no entanto, que seja seu primeiro grande sucesso, "Rehab." A canção, que discorre a respeito da relutância dela em procurar ajuda, concorre como melhor gravação do ano. As outras indicações de Winehouse foram para as categorias de disco do ano, música do ano, melhor artista estreante, melhor performance pop vocal feminina e melhor disco vocal. West, com oito indicações, também subirá no palco do Grammy, confirmaram os organizadores. O cantor tem se mantido afastado do público desde que a mãe dele, Donda West, morreu três meses atrás, após submeter-se a uma cirurgia plástica. Especialistas na premiação esperam que West e Winehouse vençam na maior parte das categorias para as quais foram indicados. "Artisticamente, esses são os dois músicos que, segundo acredito, mais merecem os prêmios neste ano", disse Doug Brod, editor da revista Spin. Os dois competem diretamente apenas em uma categoria -- a de disco do ano. As outras indicações de West são na área de rap. E em uma delas, o cantor compete contra si mesmo. Entre os artistas indicados que também tocam no evento estão o Foo Fighters, a cantora de R&B Beyonce, em um dueto com Tina Turner, e o veterano do rock John Fogerty ao lado das lendas Little Richard e Jerry Lee Lewis. A transmissão começa às 17h PST (23h do domingo). (Reportagem de Dean Goodman)