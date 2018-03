Amy Winehouse recebe alta de hospital em Londres A cantora britânica Amy Winehouse deixou o hospital na terça-feira após receber tratamento durante a noite devido à reação a um medicamento. "Amy Winehouse deu entrada no University College Hospital na noite passada. Nossos médicos decidiram mantê-la internada à noite para observação", disse uma porta-voz do hospital de Londres, lendo um comunicado. "Ela teve uma noite confortável e foi liberada hoje." A cantora de 24 anos, cuja batalha contra o vício de drogas tem chamado mais atenção que seus shows, foi levada ao hospital no final da segunda-feira após se sentir mal em sua casa ao norte de Londres. No mês passado, a cantora ganhadora do Grammy foi novamente parar no hospital após desmaiar em casa. Logo após, seu pai disse em uma entrevista que ela estava sofrendo de enfisema pulmonar e que havia sido alertada pelos médicos que poderia morrer se continuasse usando drogas. (Por Mike Collett-White)