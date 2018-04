Amy Winehouse participa de audiência por agressão em Londres

A artista, de 25 anos e vencedora do Grammy, que estava vestida com um terno cinza e seu tradicional penteado em forma de colmeia na sua chegada à Corte de Magistrados de City of Westminster, negou ter agredido Sherene Flash após o baile de Berkeley em setembro do ano passado.

A cantora venceu cinco prêmios Grammy em 2008 e seu segundo álbum "Back to Black" foi aclamado pela crítica. Mas sua vida privada, incluindo uma batalha contra a dependência de drogas, tem ofuscado seu sucesso profissional.

Em março, Amy Winehouse não conseguiu obter um visto de trabalho norte-americano para se apresentar no festival de Coachella em abril, na Califórnia, devido às acusações de agressão.

No início deste mês, ela terminou seu matrimônio de dois anos com Blake Fielder-Civil, cujo advogado disse que seu cliente solicitou a separação por adultério.

