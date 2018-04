Amy Winehouse lidera indicações para prêmio de música negra

A cantora britânica Amy Winehouse lidera com quatro indicações os prêmios à música de origem negra, o Mobo Awards, que serão entregues dia 19 de setembro em Londres, na Inglaterra. A estrela de 23 anos, que esta semana cancelou uma turnê nos Estados Unidos após sofrer uma overdose de drogas, foi indicada nas categorias de melhor cantora, melhor atuação na música pop negra, melhor vídeo e melhor canção. O rapper Dizzee Rascal também foi indicado em quatro categorias, como melhor cantor, melhor atuação de hip hop, melhor canção e melhor vídeo por Sirens. A 12.ª edição do Mobo Awards será no estádio 02 de Londres e será televisionada pela BBC. Amy, que foi internada recentemente em um centro de reabilitação no condado de Essex, na Inglaterra, concorrerá com as cantoras Beverley Knight, Corinne Bailey Rae, Joss Stone e Jamelia na categoria da melhor voz britânica. No entanto, o criador de música eletrônica Kano, que concorre nas categorias de melhor atuação de hip hop e melhor cantor britânico, concorrerá pela estatueta na primeira categoria com Lethal Bizzle, Sway e Wiley. Também foram indicadas a cantora Rihanna, na categoria de atuação internacional, e Mutya Buena, que concorre como artista revelação. A entrega dos prêmios será apresentada pelo cantor de reggae Shaggy e pela britânica Jamelia.