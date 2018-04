Amy Winehouse embarca para Florianópolis

A cantora inglesa Amy Winehouse deixou há pouco o hotel de luxo em Santa Teresa, na região central do Rio, para embarcar em direção a Florianópolis, onde se apresenta na noite de hoje. Ela deixou o hotel às 20h50, seguindo para a base aérea do Galeão, na zona norte, onde embarcará em um jatinho particular. Amy volta ao Rio após a apresentação.

A saída da cantora foi discreta, pelos fundos do hotel, enquanto fãs e fotógrafos eram atraídos para o portão principal por outro automóvel. Amy embarcou numa Caravan Chrysler preta usando um vestido vermelho estampado, cinto branco e brincos grandes de argola.

O carro da cantora que saiu pelo portão dos fundos foi seguido apenas por uma Blazer preta, provavelmente ocupada por seguranças. Mais cedo, Amy circulou pelas áreas comuns do hotel e chegou a acenar para os admiradores concentrados na porta do hotel. Ela recebeu a visita de Ron Wood, guitarrista dos Rolling Stones, para o almoço.

A previsão inicial era de que a cantora deixaria o hotel às 18h, mas pouco antes desse horário ainda circulava na área da piscina. O hotel em Santa Teresa serve de base para a cantora, que também se apresentará no Rio, São Paulo e Recife.

Mais cedo, após uma primeira aparição rápida na janela do quarto, no início da tarde de hoje, a cantora Amy Winehouse finalmente deu o ar da graça na piscina do Hotel Santa Teresa, onde está hospeda na região central do Rio de Janeiro.

A artista britânica desceu às 15h20m com uma blusa cinza simples, short jeans e biquíni preto de alcinha com detalhes coloridos. Levava na mão um livro do autor best seller Sidney Sheldon, "Windmills of the Gods".

Na piscina, dirigiu-se diretamente ao local onde estavam os músicos de sua banda, à beira d'água. Pela primeira vez sem a companhia dos seguranças, Amy mostrou-se bem disposta. A conversa durou breves 15 minutos e logo Amy e seus músicos retornaram para o interior do hotel para almoçar no restaurante.

Na saída do almoço, Amy saudou os fãs que se aglomeravam na porta do hotel a partir de uma área comum elevada que dá acesso aos quartos. Chegou a dar um sorriso e acenou rapidamente, para a euforia dos admiradores.

Texto atualizado às 21h15

Veja também:

Amy Winehouse recebe Ron Wood em hotel no Rio

Amy má? Nem sempre