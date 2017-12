Amy Winehouse é interrogada pela polícia por posse de drogas A cantora soul britânica Amy Winehouse foi interrogada pela polícia em conexão com uma acusação de posse de drogas, informou uma fonte policial na quarta-feira. A cantora de 24 anos, que no mês passado internou-se numa clínica para tratar sua muito divulgada dependência de drogas, foi interrogada e recebeu uma advertência, mas não foi presa. Segundo relatos da imprensa, a acusação se deveu a imagens publicadas num jornal no mês passado de um vídeo que, aparentemente, a mostrava fumando crack. De acordo com reportagem do jornal The Sun, a polícia interrogou Winehouse por duas horas numa clínica na zona norte de Londres, depois de apreender o vídeo em questão. O vídeo, segundo o Sun, teria sido rodado horas antes de Winehouse comparecer a uma audiência judicial para dar apoio a seu marido, Blake Fielder-Civil, que enfrenta acusações ligadas a uma briga num pub. Amy Winehouse é uma das cantoras de maiores vendas na Grã-Bretanha, tendo feito sucesso comercial e junto à crítica com seu álbum "Back to Black." Ela foi indicada para seis Grammy, incluindo os de álbum do ano, canção do ano e melhor artista revelação.