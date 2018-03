Amy Winehouse é internada por reação a medicamento

A cantora Amy Winehouse foi hospitalizada na noite de segunda-feira, 24, após sofrer uma reação a um remédio que tinha sido administrado à artista, informa a edição desta terça do jornal Daily Mirror. Veja também: Marido da cantora Amy Winehouse perde recurso Obra de arte mostra escritor beat matando Amy Winehouse Amy Winehouse se nega a pagar reabilitação de marido Amy, que luta contra a dependência às drogas, foi internada em um hospital particular desta capital após ficar doente no domingo, afirma o jornal. "Amy é submetida a um programa de substituição de drogas e teve antes uma reação ruim a uma medicação. Os médicos querem saber por que acontece", disse um amigo ao jornal. Em outubro, a cantora, de 25 anos, também foi hospitalizada por causa de problemas respiratórios. O jornal lembra que a entrada de Amy em um centro médico aconteceu junto com o comparecimento do marido da cantora, Blake Fielder-Civil, perante o Tribunal de Apelação de Londres. Fielder-Civil, de 26 anos, perdeu o recurso contra sua condenação a 27 meses de prisão por agredir, em 2006, o dono de um bar. O marido de da cantora foi condenado em julho, mas foi colocado em liberdade condicional no último dia 5 para que fosse internado em um centro de reabilitação por causa das drogas.