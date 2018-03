Amy Winehouse é internada em clínica de Londres Amy Winehouse foi internada de novo, informou Chris Goodman, porta-voz da cantora. Desta vez, Amy foi levada a uma clínica depois de ter sido afetada pelos efeitos colaterais de um medicamento. Goodman disse que a cantora foi levada a uma clínica londrina no domingo. Goodman recusou-se a revelar qual remédio causou o efeito colateral e não há mais detalhes disponíveis. A cantora de 25 anos tem um histórico extenso de problemas com drogas e tem passado por hospitais com freqüência este ano.