Amy Winehouse é internada após overdose, diz jornal

A cantora inglesa Amy Winehouse, de 23 anos, foi hospitalizada em Londres na quarta-feira, 8, por "exaustão severa", de acordo com um porta-voz da gravadora Universal Music. O tablóide britânico The Sun, no entanto, diz que Amy, que já teria assumido ser viciada em cocaína e maconha, foi internada após uma overdose. A intérprete de soul music cancelou apresentações que faria na Noruega e na Dinamarca nesta semana para "descansar completamente", segundo a Universal. A roqueira deve iniciar uma turnê pela América do Norte em setembro. O segundo e mais recente álbum de Amy, Back to Black (Universal), saiu em 2006, mas foi lançado somente em março deste ano no Brasil. Com dez canções, todas inéditas e assinadas por ela, sozinha ou com parceiros, Back to Black está mostrando que veio à cena para durar. A estrela é uma das favoritas do Vídeo Music Awards-2007, premiação musical da MTV que divulgou na terça-feira a lista de concorrentes. Ela recebeu três indicações, inclusive na categoria melhor vídeo do ano, na qual competirá com Justin Timberlake, Beyoncé, Rihanna, West e com a dupla francesa de dance eletrônico Justice. Amy pode ser premiada também nas categorias artista revelação e melhor artista feminina.