Amy Winehouse deixa hospital em Londres Amy Winehouse recebeu hoje alta do University College Hospital, em Londres, um dia depois de ser internada por causa de uma reação adversa a um medicamento, informou o porta-voz da cantora, Chris Goodman. Segundo Goodman, a artista deixou a clínica depois de passar uma noite em observação e passa bem. Amy Winehouse passou mal ontem e foi levada ao setor de emergência do University College Hospital. Esta foi a segunda internação da cantora em apenas dois meses. Em junho, ela foi levada a uma clínica na capital britânica depois de desmaiar em sua casa. Na ocasião, o pai de Amy, Mitch Winehouse, comentou que a filha apresentava um enfisema precoce por causa do consumo de cigarros, cocaína e crack.