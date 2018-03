Amy Winehouse deixa 3,5 milhões de euros de herança A cantora inglesa Amy Winehouse, que morreu aos 27 anos, em julho de 2011, deixou herança de quase 3,5 milhões, segundo informou o jornal The Sun. Autora de músicas de sucesso como Rehab e You Know I Am No Good, ela teve, por anos, problemas com drogas e álcool. Amy Winehouse tinha, ao morrer, um patrimônio de mais de 5 milhões, mas parte desse montante foi usado para pagar dívidas e impostos. Seu ex-marido, Blake Fielder-Civil, disse que não vai receber parte nenhuma da herança, administrada pelo pai da cantora. Amy teve uma carreira curta, mas de êxitos: lançou seu primeiro álbum, Frank, em 2003. / EFE