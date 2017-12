Amy Winehouse cancela shows para ter 'repouso absoluto'

A cantora britânica Amy Winehouse cancelou nesta terça-feira todos os shows que faria até o fim deste ano, depois de ser aconselhada por seu médico a ter repouso absoluto. A cantora, que no início do mês ameaçou os fãs e foi vaiada na cidade britânica de Birmingham no primeiro show de sua turnê, iria fazer grandes apresentações em dezembro em Londres, Dublin e Manchester. Uma nota divulgada nesta terça-feira pela empresa que estava organizando os shows disse que a decisão foi tomada devido "aos rigores associados à turnê e ao intenso estresse emocional a que Amy está sendo submetida". "Em nome de sua saúde e de seu bem-estar, Amy foi orientada a ter repouso absoluto e lidar com suas questão de saúde." Amy Winehouse ainda está abalada pela prisão de seu marido, Blake Fielder-Civil, condenado por ter agredido o dono de um bar. Na nota divulgada nesta terça-feira, Amy diz que não pode dar tudo de si no palco sem o marido. "Sinto muito, mas eu não quero fazer os shows sem muita empolgação; eu amo cantar. Meu marido é tudo para mim e sem ele eu simplesmente não sou a mesma." Durante o show em Birmingham, a cantora - famosa por sucessos como Rehab, cuja letra fala de sua dependência por álcool e drogas - dedicou uma canção ao marido e disse à platéia: "Aos que estão vaiando, esperem só até meu marido sair da prisão. Estou falando sério". No verão britânico, a cantora já tinha cancelado uma série de shows alegando "problemas de saúde". BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.