Amy Winehouse cancela show em Londres

Winehouse, ganhadora de prêmios Grammy, faria uma das principais apresentações musicais programadas para o show de 31 de maio no teatro Shepherd's Bush Empire, que terá muitos outros artistas também, para comemorar os 50 anos da Island Records.

"Amy quer pedir desculpas a seus fãs que compraram ingressos para o show", disse a gravadora, sem explicar a razão do cancelamento.

No início do mês a cantora abandonou um concerto de jazz que estava fazendo em Santa Lucia, decepcionando seus fãs.

De acordo com jornalistas, Amy Winehouse, que luta contra uma forte dependência de drogas, parecia ter esquecido as letras das canções e disse à platéia que estava entediada.

No início desta semana ela foi levada a um hospital em Santa Lucia, onde está trabalhando na produção de seu terceiro álbum, queixando-se de dores no peito, disse um porta-voz ao jornal Daily Mirror.

No concerto em Londres também está prevista a participação da banda de reggae jamaicana Toots and The Maytals.