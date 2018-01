Amsterdã terá estátua em homenagem a prostitutas O distrito da luz vermelha de Amsterdã terá em breve uma nova atração: uma estátua em honra às prostitutas ao redor do mundo. A estátua, do artista Els Rijerse, será revelada no final de março, informou a agência de notícias holandesa ANP. "Em muitos países, as prostitutas sofrem e as pessoas não têm qualquer respeito por elas. A estátua foi criada para dar força a todos os homens e mulheres", disse Mariska Majoor, ex-prostituta que patrocinou a obra, informou a ANP. Segundo a ANP, a escultura, feita de bronze, mostra uma mulher olhando confiante para o mundo.