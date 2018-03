Amos Oz defende a paz entre judeus e palestinos na Flip Está fazendo 90 anos que os pais do escritor israelense Amos Oz fugiram de Odessa para Vilnius e depois para a Palestina, em 1933. Habituado às histórias desse trânsito nômade, Amos Oz resolveu fincar pé em Israel. Adotou em 1954 o nome atual, entrou para um kibbutz e mais tarde integrou-se ao movimento pacifista Peace Now, que propõe uma solução pacífica para o conflito árabe-israelense. Defende a desocupação do território palestino e já comprou muitas brigas com seus compatriotas por defender essa posição, mesmo após ter seu filho morto no Líbano por um míssil inimigo. Em entrevista coletiva na Flip, nesta sexta, 6, Amos Oz recusou a comparação entre o apartheid sul-africano e o muro que Israel constrói separando judeus e palestinos. "Não há apartheid racial em Israel", respondeu, enfático, a uma pergunta de uma jornalista. "O que existe é uma disputa territorial". Israel não é, diz ele, a terra dos artífices de um novo Titanic político, condenando cidadãos a sobreviver pelos próprios meios. Seus pais, lembra, foram, sim, sobreviventes do Titanic europeu que afogou milhões de judeus no mar tempestuoso do nazismo. Essa forma de genocídio não tem fim, observa o escritor, recomendando a todos que se manifestem em cartas de protesto aos jornais e revistas que insistem em negar o Holocausto. Respondendo a uma pergunta sobre o que caracterizaria um escritor judeu, Amos Oz classificou o humor e o anarquismo como dois traços comuns a autores de origem judaica. "Há uma certa sensibilidade que identifica esses escritores, para os quais a justiça é mais importante que a lei e a linguagem é um instrumento musical". O escritor acaba de lançar o livro de memórias De Amor e Trevas (Companhia das Letras, 624 págs, R$ 59), em que conta sua infância em Jerusalém, o encontro com líderes políticos do País e intelectuais de renome como o Nobel de Literatura Shmuel Agnon.