'Amores Roubados' vai para o Now

O programa de Sabrina Sato na Record pode estrear ainda em março. A ordem na emissora é colocar a nova estrela no ar o quanto antes.

E, para rechear o novo auditório das tardes de sábado, sob o comando de Sabrina, a Record vem estudando várias ideias do catálogo da Fremantle, produtora mundial que detém vasta lista de formatos.

Hit nos idos de 1978, a novela A Sucessora, de Manoel Carlos, será lançada em DVD pela Globo Marcas. Com Susana Vieira, Nathalia Timberg e Rubens Falco, o folhetim foi tratado como inovador para o ritmo de narrativa do seu tempo.

Hit do momento, o quadro Além do Peso, obra da Endemol Brasil no Melhor da Tarde, da Record, ganhará em breve um aplicativo para dispositivos móveis e também um serviço de SMS que oferece o cálculo do seu Índice de Massa Corporal (IMC).

Em sua 2ª temporada, o Além do Peso superou a marca de 50 mil inscritos no R7, portal da Record.

O Especial Saga Crepúsculo levou o canal Megapix à liderança da TV paga na última sexta-feira e no domingo. A emissora exibiu em sequência os três primeiros filmes da franquia.

Cria. Frutos do 1º Programa Globosat de Roteiristas, dois projetos já estão em desenvolvimento na programadora - O Que Dizem Seus Olhos, de Carolina Ziskind e Paula Szutan, para o GNT, e Meu Amigo Encosto, de Thiago Luciano e Fasuto Noro, para o Viva.

Cria 2. Daí a presença dos autores acima citados, selecionados na 1ª edição do Programa Globosat de Roteiristas, na abertura da próxima fase desta 2ª edição do programa, que ocorre nos dias 19 e 20, no Rio Othon Palace, com mediação de Jacqueline Cantore.

Astro da Sapucaí. Roberta Garcia entrevista Renato Sorriso, o gari mais famoso do Brasil, na pista de curling montada pelo SporTV em um shopping do Rio. É hoje, no Zona de Impacto Especial. Tratado aqui como "jogo da vassourinha", o curling mereceu show de Renato.