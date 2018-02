Amores precoces

São detalhes que fazem de Red um disco de country pop mainstream com um leque emocional diferenciado. O disco vendeu 1,2 milhão de cópias em sua primeira semana, a melhor estreia de um álbum em 10 anos, e mostra que Taylor ocupa um lugar de destaque entre as cantoras de seu nicho. A sonoridade é de verniz top ten e flerta sutilmente com o indie rock e com a música de pista. Entre as faixas, não há uma pérola que amarre as histórias com um refrão irresistível, algo que faça frente a Call Me Maybe, de Carly Rae Jepsen, o insofismável hit do ano. Mas, ouvidos na íntegra, as paixonites e os suspiros de Red formam um diário romântico envolvente que é bem-vindo no patamar de popularidade em que a cantora transita.

TAYLOR SWIFT

RED

Universal

Music

Preço:

R$ 33,90

BOM