Amores impossíveis

Quando Giacomo Puccini descobriu que Ruggero Leoncavallo também preparava uma ópera a partir do livro Cenas da Vida Boêmia, sobre a rotina em Paris de jovens e pobres artistas, tentou manter a boa relação com o colega compositor. Tempos depois, no entanto, perdeu a paciência. E, em uma carta, colocou um fim na história: "Deixem que ele companha, eu também vou compor, e o público vai julgar o resultado."

A carta foi escrita em 1894. Mais de um século depois, o julgamento não deixa dúvidas: a Bohème de Puccini não apenas se sobrepôs à de Leoncavallo como se tornou uma das mais populares óperas do repertório. Há dois anos, ganhou nova versão para o cinema, dirigida por Robert Dornhelm, lançada agora no Brasil em DVD da Versátil.

La Bohème nos leva da inocência da descoberta do amor às dificuldades (as principais, dentro de nós mesmos) que o impedem de se concretizar - e tudo isso deságua na inevitabilidade da morte, a separação final e irrevogável que, paradoxalmente, é capaz de devolver aos amantes a certeza do sentimento e do desejo de estar juntos. É essa mistura de realismo com romantismo, aliada a uma inspiração melódica que não deixa a música cair um só instante, que faz de Bohème tão fascinante.

Dornhelm explica que não quis se "aliar a tendências modernosas" e reinventar a ópera de Puccini. Segundo ele, a magia toda está na reconstrução de uma Paris de sonhos, onde um poeta e uma florista, contra todas as probabilidades, da situação financeira difícil à doença terminal que acabaria com a vida da moça, experimentam o despertar de sensações provocadas pela paixão. Para tanto, o diretor recria em estúdio a Paris do século 19, tomada pela neve. Intercala as cenas da ópera com flashbacks em preto e branco, criando uma aura delicada de nostalgia à medida que a trama se desenrola. Dornhelm conta ainda que toda a produção foi pensada para o casal protagonista - o tenor Rolando Villazón e a soprano Anna Netrebko. Por isso, abusa dos closes que dão margem às justaposições entre passado e presente. Os dois são jovens, bonitos e talentosos. Ele tem um timbre escuro, que lembra o jovem Plácido Domingo; a voz dela é poderosa, expressiva. Estão secundados por um bom elenco misto de cantores/atores. O destaque é a Musetta da soprano americana de origem africana Nicole Cabell.

História. La Bohème também está de volta em uma gravação, em CD, da ópera, feita nos anos 40 no Metropolitan Opera House, de Nova York. O álbum duplo, recém-lançado, faz parte de uma coleção destinada a recuperar algumas gravações preciosas do acervo do teatro - há um mês já havia chegado às lojas um Romeu e Julieta estrelado pela soprano brasileira Bidu Sayão e o tenor Jussi Björling. Na Bohème, estão em cena o tenor Carlo Bergonzi e a soprano Licia Albanese, preferida do público da época, como mostram os aplausos entusiasmados assim que ela pisa no palco no primeiro ato. Para o gosto atual, há na interpretação maneirismos já fora de moda. Mas a força das vozes é capaz de nos transportar, felizes, a outras épocas.

LA BOHÈME

Direção: Robert Dornhelm.

Elenco: Rolando Villazón, Anna Netrebko.

Distribuidora: Versátil (R$ 49,90).