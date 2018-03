Amor e RevoluçãoO Astro22h15 /SBT23h/Globo

Os estudantes saem à rua com cartazes. Filinto, Borges e policiais fazem cordão de isolamento. Maria pergunta a José por

que ele não acredita nela. O estudante Edson Luís é ferido com tiro.

Tavares diz a José que Fernanda vai prender Maria Paixão. Os dois brigam. Batistelli confessa a Jandira que não consegue esquecer a traição dela. Edson Luís está morto e os estudantes protestam.

Filinto, Tavares e Borges planejam estratégia para resgatar cadáver de Edson. José chega ao velório do estudante, na Assembleia, e alerta Maria que ela corre perigo. A polícia cerca o local.

A novela não é exibida aos sábados.

Batistelli diz a Jandira que uma revolução é feita com vivos e mortos. Aranha promete achar o assassino de Marquinhos. Lobo Guerra manda Filinto ir para o Rio de Janeiro e prender Maria Paixão.

Nina pede demissão a Herculano por ter sido assediada por Amin, mas ele a impede de ir embora. Clô se encontra com Felipe. Samir descobre que Herculano armou contra ele. Nina beija Herculano.

Nina pede desculpas a Herculano por tê-lo beijado. Felipe diz a Clô que ela precisa destruir os

documentos que Salomão reuniu contra ele. Em novo número, Herculano fica preso em um aquário,

Herculano consegue sair do aquário. Amanda observa Herculano com Nina. Ele combina com Harry uma negociação ilícita. Elizabeth descobre que Sílvia é a informante da polícia no Grupo.

Herculano leva Nina para seu barco e eles se beijam. Samir diz a Clô que está com as fotos dela com Felipe. Felipe e Henri são presos, mas Samir paga a fiança. Jôse entra em trabalho de parto.

