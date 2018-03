'Amor' é premiado em festivais na Grã-Bretanha e França Vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes 2012, o filme "Amor", do austríaco Michael Haneke acaba de ganhar mais prêmios em festivais na Grã-Bretanha e França. Recebeu os de melhor filme do ano, melhor atriz (Emmanuelle Riva) e melhor roteiro da Associação de Críticos de Londres. No Prix Lumières 2013 (considerado o Globo de Ouro francês) levou o de melhor filme, melhor ator (Jean-Louis Trintignant) e melhor atriz (Emmanuelle Riva). O filme, sobre casal de idosos que enfrenta problemas de saúde, estreou no Brasil no dia 18, também está na disputa do Oscar em cinco categorias: atriz, diretor, filme, filme estrangeiro e roteiro original. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.