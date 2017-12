'Amor e Fúria' vence Festival de Annecy Uma História de Amor e Fúria, animação dirigida e roteirizada por Luiz Bolognesi (As Melhores Coisas do Mundo, Bicho de Sete Cabeças), venceu o principal prêmio do Festival de Annecy, na França. Essa foi a primeira vez que uma animação brasileira foi selecionada para a competição de Annecy, evento que reconhece produções internacionais do gênero desde 1960 e é considerado a Cannes da animação.