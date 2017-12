´Amor´ é a palavra favorita dos britânicos, diz pesquisa Uma pesquisa para saber as palavras favoritas dos britânicos revelou que o vocábulo preferido da nação é love, ou amor. Se analisados de acordo com o sexo, no entanto, os resultados variam. As mulheres preferem love, mas a palavra favorita dos homens britânicos é a mais longa da língua inglesa: antidisestablishmentarianism, em voga no século 19. Ela dá nome a um movimento de pessoas que se opunham a propostas para que a Igreja Anglicana fosse separada do Estado. A pesquisa foi uma iniciativa da organização beneficente I CAN, que auxilia crianças com problemas de fala e de comunicação. Mais de 50 mil pessoas participaram da pesquisa, intitulada Wall fo Words, pela internet. Outras palavras classificadas entre as dez primeiras posições da lista foram family (família), chocolate, holiday (férias ou feriado) e hope (esperança). Entre os participantes do sexo masculino, a palavra football (futebol) aparece em sexto lugar. Comentando o resultado, o especialista em lingüística David Crystal disse: "É bom verificar que, apesar das nossas pressões e preocupações diárias, tantas palavras positivas e carregadas de emoção estão aparecendo na lista". "Me parece que não somos apenas românticos - somos brincalhões também". Entre as diferentes nações e regiões britânicas também houve variações na lista. A palavra preferida no País de Gales é cwtch, vocábulo galês para carinho ou cafuné. Os escoceses escolheram numpty, abreviatura de numbskull ou numskull, que quer dizer pateta. Na República da Irlanda, a campeã foi sunshine (raio de sol).