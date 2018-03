Amor de praia sobe as paradas Nem Roberto Carlos conseguiu controlar a taquicardia quando Paula Fernandes subiu ao palco do especial de natal em Copacabana, no fim do ano passado. Com voz levemente engasgada, como um adolescente envergonhado em frente à gatinha da classe, o Rei tropeçou na própria dicção ao anunciar um dueto com a cantora. Deixou até o microfone cair na hora de revezar as melodias de um pot-pourri. Não foi por menos. Se o vestido, o decote e a voz de boa moça ostentados pela nova musa do sertanejo foram suficientes para derrubar a realeza da MPB, imagine o que fazem por aí com meros mortais, em registros como os que foram campeões de vendas - tanto na categoria CDs quanto na DVDs - esta semana. Os discos trazem canções românticas tocadas ao vivo, como Meu Eu em Você, Quero Sim e Pássaro de Fogo, cuja letra ("vou ganhar este jogo, te amando feito louco, quero o teu amor bandido"), especula-se, tem se ouvido mais do que ocasionalmente na casa de Roberto.