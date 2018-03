Amor a Toda Prova e a vida como ela é

Fantasmas

15H50 NA GLOBO

(Spook Inn). Alemanha, 2009. Direção de Holger Haase, com Annette Frier, Pasquale Aleardi, Thomas Heinze, Tobias Kulzer, Michael Kessler.

Depois da morte da esposa, o chef Ralf Dienert junta todo o seu dinheiro e compra uma antiga hospedaria para começar uma nova vida com os filhos Niko e Miriam. Ele só não contava com fantasmas mal-humorados e atrapalhados. Reprise, colorido, 89 min.

Tulpan

22 H NA CULTURA

(Tulpan). Cazaquistão, Rússia, Alemanha, Polônia, Suíça, Itália, 2008. Direção de Sergei Dvortsevoy.

Renata de Almeida e Cunha Jr. conversam com a atriz Cristina Mutarelli sobre o longa Tulpan (versão legendada). O documentário conta a história do jovem Asa, que depois de prestar serviço militar na Marinha, volta às estepes do Cazaquistão, onde sua irmã e o marido pastor vivem como nômades. Entusiasmado, Asa quer começar vida nova e tornar-se ele também um pastor. Mas, para isso, precisa primeiro se casar. E a única candidata possível é Tulpan, filha de outra família de pastores. Mas ela não gosta do rapaz porque acha suas orelhas grandes demais. Mesmo desapontado, Asa não desiste e continua sonhando com uma vida que talvez não seja possível naquele lugar. Reprise, colorido, 100 min.

Tempo de Guerra

23 H NA REDE BRASIL

(A Soldier's Tale). Nova Zelândia, 1988. Direção de Larry Parr, com

Gabriel Byrne, Marianne Basler.

Durante a 2ª Guerra Mundial, na Normandia, um batalhão britânico está avançando pelo território francês quando o soldado Saul encontra uma bela mulher em uma fazenda abandonada e acaba se sentindo atraído por ela. Entretanto, os soldados franceses advertem-no de que ela é uma traidora e querem levá-la como prisioneira. Saul é o único que poderá ajudá-la. Reprise, colorido, 96 min.

TV Paga

A Suprema Felicidade

17H15 NO TELECINE CULT

Brasil, 2010. Direção de Arnaldo

Jabor, com Maria Flor, Ary Fontoura, Mariana Lima, Caio Manhente, Elke Maravilha, Jayme Matarazzo.

O Rio de Janeiro do pós-guerra vive um período de grande efervescência cultural e política. Nesse cenário, um jovem vive uma conturbada relação com os pais, a sólida cumplicidade com o avô e uma arrebatadora descoberta do mundo. Reprise, colorido, 125 min.

Amor a Toda Prova

19 H NA HBO PLUS

(Crazy, Stupid, Love). EUA, 2011. Direção de Glenn Ficarra, John Requa, com Steve Carell, Ryan Gosling, Julianne Moore, Emma Stone, Jonah Bobo.

Amor a Toda Prova é uma dessas boa surpresas de Hollywood, do tipo que faz acreditar que nem toda comédia romântica é tão açucarada quanto manda a velha fórmula de sucesso. Mas nem por isso deixa de ter doçura esta história que retrata a vida de um típico bom pai de família de meia-idade em crise. Cal Weaver (Steve Carell) tem 40 e poucos anos e leva uma vida perfeita. Tem um bom emprego, filhos e um casamento com a namorada de colégio, Emily (Julianne Moore). Até que, ao descobrir que Emily o está traindo e quer o divórcio, sua vida desaba por completo. Forçado a voltar ao mundo dos solteiros, ele enfrenta as dificuldades habituais de quem não sabe mais como se portar para se aproximar de uma mulher. É quando entra em cena Jacob Palmer (Ryan Gosling), amigo que passa a lhe dar algumas dicas. Momentos hilários sobre a 'arte da conquista', entremeados com pitadas de 'a vida como ela é'. Reprise, colorido, 118 min.

Manderlay

19H35 NO TELECINE CULT

(Manderlay). Dinamarca/Suíça/Holanda/França/AlemanhaE/REU, 2005. Direção de Lars Von Trier, com Bryce Dallas Howard, Danny Glover, Willem Dafoe, Isaach De Bankolé, Lauren Bacall, Virgile Bramly, Jeremie Davie.

Segunda parte da trilogia de Lars Von Trier sobre os Estados Unidos, Manderlay conta a história de Grace Mulligan depois que ela saiu de Dogville e foi parar em uma comunidade escravocrata, controlada por regras muito específicas. Reprise, colorido, 132 min.

Uma Viagem ao Mundo das

Fábulas

20 H NA HBO FAMILY

(The Secret of Kells). França, 2009. Direção de Tomm Moore e Nora

Twomey, com vozes de Vozes de

Evan McGuire, Brendan Gleeson,

Mick Lally, Christen Mooney, Liam Hourican, Paul Tylak. Animação.

O jovem Brendan vive em uma vila medieval remota sob o cerco das invasões bárbaras, mas uma nova vida de aventuras surge quando um mestre iluminador chega de terras estrangeiras carregando um livro antigo repleto de sabedoria e poderes. E mais: o livro mágico, Brendan tem que superar seus medos mais profundos em uma busca perigosa que o leva para a floresta encantada, onde criaturas míticas se escondem. É aqui que ele encontra a fada Aisling, uma misteriosa jovem mulher-lobo, que o ajuda ao longo do caminho. Reprise, colorido, 75 min.

As Patricinhas de Beverly Hills

20H05 NO MEGAPIX

(Clueless). EUA, 1995. Direção de Ammy Heckerling, com Alícia Silverstone, Stacey Dash, Brittany Murphy, Paul Rudd, Donald Faison, Elisa Donovan, Breckin Meyer, Jeremy Sisto, Dan Hedaya, Twink Caplan.

O dia a dia de um grupo de adolescentes da Califórnia cuja maior preocupação são as compras nos shoppings. Reprise, colorido, 120 min.