Amizade é celebrada em Carros 2

Bem diz o ditado: "Homens e garotos. A diferença é o preço dos brinquedos." Carros 2, que estreia nesta quinta-feira, 23, não é um filme sobre carros. Nem um filme (só) para crianças. Apesar de já haver dezenas de brinquedos à venda, tampouco foi para vender que John Lasseter e sua equipe criaram as centenas de personagens e cenários do 12.º longa-metragem da Pixar. Mas é impossível não pensar que Lasseter e equipe são no fundo crianças grandes brincando de carrinho. "Felizmente. Fazemos filmes que gostaríamos de ver. E procuramos sempre não perder de vista a criança que seremos sempre."

A brincadeira, ainda que a Pixar não divulgue o orçamento final, custou milhões. Os brinquedos são os carros. Só que desta vez Carros 2 é um misto de filme de Grand Prix (o mais cool dos filmes de corrida, dirigido por John Frankenheimer em 1966) com 007, em que Relâmpago McQueen e trupe participam de um campeonato internacional, promovido por Miles Axlerod, ex-barão do petróleo que acaba de criar um revolucionário combustível ecologicamente sustentável.

Já os garotos são os animadores que criaram também um programa especial para que Lasseter pudesse, ao mesmo tempo, cuidar de seu trabalho como chefe de criação da Pixar Animation Studios e Walt Disney Animation Studios, e dirigisse a sequência em 3D do primeiro Carros, lançado em 2006, em parceria com Brad Lewis (do vencedor do Oscar, Ratatouille). "Só consegui dar conta porque tinha vários iPads, um para cada assunto. E em cada um recebia o que estava sendo feito para ser aprovado. O pessoal da Pixar desenvolveu um programa de voz para mim. Eu recebia tudo, comentava em áudio e mandava instantaneamente a mensagem de voz, como fazemos com as fotos que hoje em dia tiramos com os celulares."

Nada como um "brinquedinho" para tornar a vida mais prática. E foi de tanto acreditar em suas brincadeiras que a Pixar se tornou gente grande. O 12.º filme marca os 25 anos da produtora de filmes em CG (computação gráfica) que revolucionou o mercado mundial, tem bilhões arrecadados somente com bilheteria, 26 Oscars, sete Globos de Ouro, três Grammys e, em 2006, após 20 anos sob a batuta de Steve "Apple" Jobs, foi comprada pela Walt Disney Company. O lançamento de Carros 2 em 3D é a cereja deste bolo de aniversário. "Quando fizemos Carros, não foi um sucesso incrível, mas nunca parou de crescer", orgulha-se Lasseter, que tem no currículo a direção de Carros, Toy Story, Vida de Inseto e Toy Story 2.

Para Carros 2, a expectativa é maior. E a brincadeira ficou mais séria. Além do 3D, o investimento na fase de pesquisa (principalmente de cenários) é um dos mais ousados da história da animação. "Não podemos revelar o custo total, mas para nossos padrões é um épico. No entanto, como bem diz Lasseter, nos filmes da Pixar há sempre uma história para contar. E esta é uma história mais complexa, mas que, no fundo, fala de amizade. Isso o mais importante", defende a produtora Denise Ream (de Up - Altas Aventuras).

A amizade em questão é a do guincho Maters (Tom Mate) com Relâmpago McQueen. Este convida Maters para integrar sua equipe no World Grand Prix, que percorrerá vários circuitos mundiais. E ambos se veem diante de um desafio: manter-se fiel à sua essência, mesmo nos ambientes mais diferentes.

Carros 2 não tem a complexidade de Up ou Toy Story 3, capaz de seduzir até o menos "criança" dos adultos. Também não se trata de um filme só para meninos, segundo Lasseter. "Há as personagens femininas. As garotas vão adorar a espiã Holley CaixadiBrita. E, claro, não ssomente para crianças. Um filme bom é um filme para todo mundo."

A julgar pela sessão que lotou o Mann Chinese Theater, em Hollywood, na noite de domingo, Carros 2 será um sucesso estrondoso, especialmente entre os meninos grandes. Não por acaso a Pixar investiu pesado na pesquisa dos cenários. "Escolhemos ambientar o filme nos países em que a paixão por automobilismo é grande. Não apenas sobre os circuitos, como também a língua, os hábitos, tudo que tornasse cada um dos cenários o mais fiel possível à realidade."