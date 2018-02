Amigos voltam aos anos 80 no longa 'A Ressaca'

Em 2010, Adam (John Cusack), Nick Weber (Craig Robinson), Lou Dorchen (Rob Corddry) e Jacob (Clark Duke) são perdedores natos. Adam, Nick e Lou chegam à meia-idade sem terem alcançado seus sonhos adolescentes. Ressentem-se das escolhas do passado. O ano de 1986 vive nas suas memórias de forma nostálgica, idealizada. Uma das melhores lembranças de suas vidas sem graça.

Cusack interpreta um sujeito metódico, chato e infeliz. Nada lembra o garotão que era o centro das atenções, 24 anos atrás. Sua namorada o largou e agora ele se vê morando apenas com o sobrinho nerd Jacob, um filho quase abandonado de sua irmã desajuizada e alcoólatra. Por falar nisso, Lou é a completa personificação da falta de juízo. Inconveniente e sem o menor pudor, ele ainda se vê como um roqueiro bonitão dos anos 80, mesmo agora, de terno, e com os cabelos já em falta. Já Nick era um rapaz descolado, com cabelo black power estiloso e metido a músico, mas agora ganhou alguns (muitos) quilos e trabalha num pet shop, sempre de mau humor.

No longa, cada personagem é apresentado didaticamente. São situações cotidianas que expõem os problemas de cada um. Quando Lou, bêbado, tenta se matar ao ficar na garagem fechada e com o carro ligado, os amigos que então estavam afastados voltam a se ver. É o ponto de reunião dos personagens. Fica decidido: eles voltarão para o Kodiak Valley, uma estação fictícia de esqui na qual eles viveram grandes momentos. Como no saudoso Winterfest?86.

Eles só não pensaram que o tempo também passaria para a estação. Os anos de diversão acabaram por ali. Tentando reviver os bons momentos, os três amigos e o sobrinho compram garrafas e mais garrafas de bebida e tentam aproveitar a noite num ofurô abandonado. No meio da farra, derrubam bebida nos circuitos do equipamento. A pane transforma a engenhoca numa máquina do tempo. Toda a confusão começa. E eles acordam, na maior ressaca, no último dia da Winterfest. O grande problema é que eles não podem mudar nada do que fizeram no passado. O que cria uma série de situações cômicas.