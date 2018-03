AMIGAS, PERO NO MUCHO VIRA LIVRO A comédia Amigas, Pero No Mucho, que volta hoje aos palcos do Teatro Renaissance para sua 5ª temporada, foi transformada em livro pela autora Célia Regina Forte. O lançamento acontece hoje, após a estreia do espetáculo. Amigas, Pero No Mucho conta com a direção de José Possi Neto e traz no elenco atual Elias Andreato, Nilton Bicudo, Alex Gruli e a "nova amiga" Léo Stefanini. A trilha composta é de Miguel Briamonte e Jonatan Harold ao vivo no piano e narração. A peça á foi assistida por mais de 80 mil pessoas. Sextas e sábados, às 21h30, no Teatro Renaissance, Alameda Santos, 2233. (11) 2122-4241. Ingressos de R$ 30 a R$ 60.