Amex processa cantora Courtney Love por contas não pagas

A American Express quer que Courtney Love deixe sua casa sem o cartão de crédito. A empresa de serviços financeiros processou a cantora em Los Angeles, na quarta-feira, 27, alegando que ela deve mais de 350 mil dólares em faturas não pagas de seu cartão American Express Gold e outros custos.

A ação judicial pede o pagamento de US$ 352.059,67 incluindo as custas do processo, e diz que os privilégios de despesas de Love foram suspensos após ela "não pagar e se recusar" a efetuar os pagamentos.

O agente de Love informou que ele não tem informações imediatas sobre o processo e deixou uma mensagem com o advogado da cantora.

Courtney Love, viúva do Kurt Cobain, tem um históricos de problemas com a Justiça. Ela foi processada por calúnia em fevereiro por um estilista que ficou chateado com os comentários que Love fez a respeito dele em sua página de Twitter na Internet.

No ano passado, Love, de 44 anos, foi processada em 1 milhão de dólares por uma firma de consultoria que queria receber sua parte pela venda do catálogo publicitário do Nirvana. O acordo, que cobriu músicas do Nirvana como "Smells Like Teen Spirit" e "Lithium", foi, segundo boatos, de 19,5 milhões de dólares. Cobain se matou em 1994.