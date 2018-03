Americano pesquisa abduções no Brasil no filme 'Área Q' Embora conte com a coprodução da produtora cearense Estação Luz Filmes, envolvida no lançamento dos longas-metragens espíritas "Chico Xavier" (2010), "As Mães de Chico Xavier" (2011) e "O Filme dos Espíritos" (2011), "Área Q", que chega aos cinemas nesta sexta-feira, nega sua vocação doutrinária e faz uma mistura de temáticas, espiritualista e ficção científica. Com direção de Gerson Sanginitto, o filme se alterna entre Los Angeles e duas cidades do interior do Ceará, Quixeramobim e Quixadá. Vem daí, aliás, o nome da produção.