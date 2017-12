Americano arremata garrafa de vinho por 30 mil dólares O escritor Ernest Hemingway certa vez declarou que o vinho é "a coisa mais civilizada do mundo". E isso com certeza pode ser dito da grande garrafa leiloada na segunda-feira por 33.600 dólares. O garrafão de 9 litros -- equivalente a 12 garrafas de vinho normais -- foi leiloado para beneficiar a restauração de obras de arte e arquitetura renascentistas. Vendida a quase 400 vezes seu valor de mercado normal, algo que representa um custo de quase 500 dólares por cálice de vinho, a garrafa salamanazar foi descrita como "espécime único". A garrafa, que tem uma gravura em ouro no lugar do rótulo, contém o vinho tinto Ornellaia, produzido em Livorno, na Toscana. "Não surpreende que esse trabalho curioso de um dos maiores vinicultores italianos tenha atraído um lance tão alto", disse um porta-voz da casa de leilões Christie's. O comprador foi o norte-americano Michael Corlinns, que viajou de Seattle especialmente para o leilão e arrematou o garrafão em 50 segundos, tendo oferecido 28 mil dólares, aos quais foi somada a comissão de 20 por cento da Christie's. Além da garrafa, Corlinns terá direito a um passeio de seis dias pelo vinhedo e por Florença. O dinheiro da venda será usado na renovação de um conjunto de portas decorativas de bronze, do século 15, criadas pelo artista renascentista Lorenzo Ghiberti.