'American Horror Story': box da série chega às lojas

Na trama, a família Harmon decide se mudar de Boston e buscar uma nova vida em Los Angeles. Ben (Dylan McDermott) e Vivien (Connie Britton) encontram a casa ideal: grande, bem localizada e por um preço muito abaixo do mercado. Eles apenas não se atentaram ao histórico do local, que guarda uma série de histórias de assassinatos e conta com uma vizinhança pouco convencional.

A começar pelo adolescente Tate Langdon, interpretado por Evan Peters. Ele inicia um tratamento com Ben, é diagnosticado como psicótico e se envolve com Violet (Taissa Farmiga), filha do casal. Diante do quadro clínico, os pais da garota tentam impedir a aproximação, sem saber que o garoto, na verdade, é um fantasma. "Tate foi um personagem divertido, porque eu podia agir como louco e lidar com questões interpessoais", disse o ator.

American Horror Story foi a melhor estreia de 2011 na TV americana. Apesar do tema macabro e incontáveis litros de sangue derramados pelos sets, caiu nas graças do público e o fantasma psicótico virou o grande preferido da audiência, colecionando fanpages nas redes sociais. "Não imaginava que iria ganhar fãs em todo o mundo. Estava em Paris e me reconheceram. Fiquei encantado e muito lisonjeado. Acho que o público gostou de Tate porque ele realmente amava Violet e se não fosse pela morte, estupro e por ser um fantasma, teria sido um ótimo namorado."

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.