AMÉRICA LATINA EM DESTAQUE NA ARCO A obra O Anarquismo Mágico, da dupla de equatorianos Julia Rometti & Victor Costales, venceu, ontem, o prêmio Illy Sustain Art, concedido a artistas que expõem na seção dedicada a criadores latino-americanos na Arco - Feira de Arte Contemporânea de Madri. A premiação reflete o crescente interesse de curadores e colecionadores pela produção da América Latina no evento, que termina amanhã na Espanha. Entre os expositores brasileiros no Focus Latinoamérica da Arco, as obras de Delson Uchôa têm se destacado no estande da curitibana SIM Galeria. Este ano, em sua 32.ª edição, a feira homenageia a Turquia, expondo galerias de Istambul. / EFE