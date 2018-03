Ameaça faz colombiano Juanes cancelar show em Cuba O cantor colombiano Juanes, ganhador 17 vezes do Prêmio Grammy Latino, cancelou apresentação na Praça da Revolução, em Havana, Cuba, devido a uma ameaça de morte. Juanes, que vive em Miami, disse que foi aconselhado pela polícia a evitar apresentações públicas após receber mensagem pelo Twitter (rede social que permite enviar mensagens de até 140 caracteres). ?Odeio o que você está dizendo e você vai morrer por defender seu direito de dizer isso?, dizia a mensagem. Juanes tocaria no evento Paz Sem Fronteiras, que militantes anticastristas de Miami acusam de endossar o governo de Fidel e Raúl Castro. Outros artistas que tocarão lá são Silvio Rodrigues e Los Van Van. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.