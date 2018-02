'Amazônia Eterna' integra programação oficial da Rio+20 Único longa-metragem brasileiro a integrar a programação oficial da Rio+20, "Amazônia Eterna", de Belisario Franca, foi exibido no Cine Odeon na segunda-feira à noite. A apresentação ocorreu no quadro do Goodplanet Film festival, que começou no sábado. São sessões gratuitas de filmes ligados às questões de biodiversidade e sustentabilidade que têm dado o tom das discussões no evento. Em vez das herméticas discussões políticas, diplomáticas e/ou científicas, o festival abre o debate para o público pela via da estética.