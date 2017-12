Amazônia é tema de exposição no Mube A exposição fotográfica Amazônia Sem Retoques, realizada pelo jornal O Estado de S. Paulo, será lançada na próxima quinta-feira (dia 28) no Museu Brasileiro da Escultura (Mube), localizado na capital paulista. Um fórum marcará a abertura da mostra. Fechado para convidados, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, é esperada como participante. O objetivo do encontro é discutir o futuro da floresta, reunindo autoridades e personalidades importantes do setor. O secretário do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado do Amazonas, Virgílio Viana, também fará uma palestra sobre o tema. O jornalista Paulo Sotero, diretor do Brazil Institute do Woodrow Wilson International Center for Scholars e correspondente do Estado em Washington por 17 anos, será o apresentador do fórum. O jornalista Carlos Marchi, um dos autores de reportagens da revista especial "Amazônia - Ainda É Possível Salvar?", publicada em novembro do ano passado pelo Estado, coordenará o ciclo de debates. O ex-ministro do Desenvolvimento Luiz Fernando Furlan estará à mesa. Os colunistas do jornal Washington Novaes e Marcos Sá Corrêa também participarão das discussões. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.