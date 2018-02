Amazônia é o cenário do novo longa de Eliane Caffé Nos dois primeiros filmes da diretora Eliane Caffé, "Kenoma" (1998) e "Narradores de Javé" (2002), respectivamente, ela explorou o sertão mineiro e um longínquo povoado baiano. Em ambas as histórias, o isolamento só realçava os defeitos e qualidades de seus personagens, fazendo com que suas histórias se tornassem mais densas e dramáticas. Em "O Sol do Meio-Dia", seu novo longa, que estreia hoje, a diretora foi ainda mais longe: na profunda e isolada Amazônia. A floresta é o cenário onde se desenvolve a história de uma improvável amizade entre o barqueiro Matuim (Chico Diaz, em ótima atuação) e Arthur (José Carlos Vasconcelos), um ex-presidiário e ajudante de Matuim.