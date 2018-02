Amazon.com faz acordo com Warner para oferta de downloads A varejista online Amazon.com assinou contrato com a Warner Music para oferta de músicas da gravadora em seu serviço de downloads que pretende competir com a líder do setor, a loja online da Apple, iTunes. As canções da Warner Music estão disponíveis no serviço Amazon MP3, que permite que os usuários comprem faixas que podem ser executadas em uma série de players digitais, incluindo o iPod, da Apple. As empresas também pretendem oferecer faixas exclusivas e álbuns especiais aos clientes. A Amazon lançou o serviço de downloads em setembro, depois de fechar acordos com as gravadoras Universal Music e EMI. A empresa tem ofertado muitas faixas a 0,89 dólar cada, abaixo do valor de 0,99 dólar da iTunes. (Por Michele Gershberg)