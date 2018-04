Amazon lidera investimento no site de música AmieStreet O AmieStreet, um site de música digital que determina os preços das canções de artistas novos de acordo com sua popularidade, anunciou na segunda-feira que a Amazon.com está liderando a primeira rodada de investimento na empresa. Criado em outubro do ano passado por três alunos da Brown University, o AmieStreet permite que músicos postem canções com modelo de preço variável, o que difere do modelo de preço único adotado pela popular iTunes Music Store, da Apple . Uma nova canção no AmieStreet.com tem preço inicial zero. A canção tem um preço determinado automaticamente depois que os usuários começam a baixá-la. Os preços sobem gradualmente, de acordo com a popularidade, até um máximo de 98 centavos de dólar. "A idéia de que os consumidores influenciem diretamente os preços das canções é uma abordagem nova e interessante quanto à venda de música digital", afirmou Jeff Blackburn, vice-presidente sênior de desenvolvimento de negócios da Amazon, em comunicado. Os termos do investimento não foram revelados. A AmieStreet informou que a Amazon liderou a rodada de investimento, que incluiu igualmente alguns investidores privados. A Amazon anunciou no segundo trimestre que até o final do ano pretende abrir uma loja de música digital. Até agora, a empresa anunciou que venderá música de uma grande gravadora, a EMI, e de grande número de selos independentes. A vasta maioria das canções vendidas na iTunes custam 99 centavos de dólar por faixa, independentemente de sua popularidade. Executivos do Warner Music Group e de outras gravadoras se queixam de que as canções não deveriam ser todas vendidas pelo mesmo preço, mas a Apple recusa ceder quanto a isso, ainda que a iTunes tenha variado seus preços para determinados álbuns e algumas promoções. O co-fundador e vice-presidente de marketing da AmieStreet, Joshua Boltuch, disse à Reuters que o dinheiro recebido permitiria que a empresa ampliasse seus recursos de rede social. "Queríamos realmente exibir o lado social do site", afirmou.