Amazon lança loja online de música para competir com iTunes

O site de comércio online Amazon.com prepara o lançamento de uma loja de venda de músicas em formato MP3 sem tecnologia anticópia para meados de setembro. O objetivo é competir com o site iTunes, a loja online da Apple. A Amazon planeja lançar o novo site na semana do dia 17 de setembro, antecipou hoje o jornal New York Post. Entretanto, a empresa ainda não confirmou a data oficial do lançamento. O site vai oferecer arquivos sem a proteção DRM (Digital Rights Management, na sigla em inglês), o que possibilitaria a audição das músicas em qualquer reprodutor digital portátil. Quando for inaugurado, o serviço deve contar com 1 milhão de músicas procedentes dos selos Universal Music, EMI e de inúmeras gravadoras independentes. No entanto, a loja de música de Amazon não vai contar com os catálogos de dois gigantes da indústria fonográfica: Sony BMG e Warner Music. Segundo o jornal nova-iorquino, as duas companhias exigem vender seus fonogramas com tecnologia anticópia para evitar a pirataria. A Amazon venderá as músicas separadamente e em discos completos. Os preços ainda estão em negociação com as gravadoras.