Amazon lança leitor de livro eletrônico com acesso sem fio O site de varejo Amazon.com lançou nesta segunda-feira um aparelho leitor de livros eletrônicos (ebooks) que permite o download de obras via celular. O dispositivo é a mais recente tentativa de atrair consumidores para aparelhos portáteis de leitura. O "kindle" custa 399 dólares e permite que o usuários faça download de livros, jornais e blogs com conexão pela tecnologia celular de alta velocidade EVDO. O aparelho pode armazenar cerca de 200 livros baixados do site da Amazon ao custo aproximado de 10 dólares por um lançamento. O dispositivo pesa cerca de 300 gramas e o download de um livro inteiro leva menos de um minuto, afirmou a Amazon. A tela do equipamento não é iluminada por trás. Como um livro, o "kindle" usa tecnologia de tinta eletrônica para simular o papel. Um leitor de ebooks da Sony tem tecnologia semelhante, mas não tem acesso sem fio a conteúdos. A Amazon também vai oferecer assinaturas de jornais, revistas e blogs compatíveis com o aparelho via cobrança de uma taxa mensal dos usuários. Assinaturas de jornais como The New York Times ou The Wall Street Journal variam de 5,99 a 14,99 dólares. (Por Kenneth Li)