Amazon começa a vender obras de arte A Amazon, gigante de vendas pela internet, acaba de lançar um serviço de venda de obras de arte que conta com um catálogo de mais de 40 mil obras de 4 mil artistas. O acervo é fruto de uma parceria com 150 galerias. Andy Warhol, Damien Hirst, Marc Chagall e Salvador Dalí são alguns dos destaques do catálogo da Amazon Art. Os consumidores poderão fazer buscas por objeto, estilo e tipo de obra.