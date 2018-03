AMANHECER PARTE 2 BATE 10 MILHÕES Amanhecer - Parte 2, quinto e último filme da saga Crepúsculo, ultrapassou, anteontem, a marca de 10 milhões de espectadores no Brasil. O longa estreou no circuito nacional em 15 de novembro, quando 1 milhão de pessoas assistiu à produção dirigida por Bill Condon. Nos quatro primeiros dias de exibição, o público foi de 3,2 milhões. O antecessor, Amanhecer - Parte 1, lançado no ano passado, teve 7,1 milhões de ingressos vendidos. O último filme da história escrita por Stephenie Meyer, os vampiros Bella (Kristen Stewart) e Edward (Robert Pattinson) tentam proteger a filha Renesmee (Mackenzie Foy) de vilões que querem matá-la.