Felizardo dança com Formiga. Maruschka obriga Rubinho a se aproximar de Grace Kelly e Deusa. Claudia confessa a Regina que está apaixonada por Vicente.

Pilar diz a Roberta que Pedro está perto de descobrir a verdade. Vicente pede a Cris que não deixe de ser sua amiga. Cris se compromete a continuar ajudando Vicente.

Eva fica irritada quando Ana diz que vai embora e exige que a filha deixe sua casa. Renato decide pedir demissão. Alice vai atrás de Renato e o encontra em um bar.

Raimunda diz a Damiana que não a servirá mais. Olga convence Deusa de que não sabia sobre as cartas de Diva. Grace Kelly pede a Eva que a deixe ficar em sua casa.

Iara pede ajuda a Alberto para encontrar a prova de que sua mãe é a verdadeira dona do Covil do Bagre. Teleco fotografa Felizardo apertando a mão de Ana Girafa.

Alberto tira satisfações com Maruschka por ter exi-gido o terreno do Covil do Bagre. Claudia agradece Vicente por ter pago sua conta no restaurante.

Amália surpreende

Brites ao dizer que já sabia que Sebastião era filho de Laurindo. Grace Kelly convence Deusa a conhecer Henrique.

Íntima despreza Belezinha. Brigitte diz a Camila que se casará com Agenor. Claudia conta a Regina que se consultará com Iara. Locanda re- vela que agendou dedetização.

Jonas exige uma explicação para a presença de todos no porão. Tomás diz a Jonas que estavam ajudando Teresa a arrumar os quadros que Genaro pintou.

Alice pergunta a Roberta se o segredo que ela guarda tem a ver com Pedro. Roberta insiste que ninguém pode ajudá-la e pede a Alice um tempo para pensar.

Binho não se intimida diante da revolta de Leonardo, que por pouco não agride o rapaz. Leonardo afirma que vai fazê-lo pagar pelo crime que cometeu.

Eva pressiona Franco sobre o delegado, mas ele

se recusa a contar a verdade. Os alunos asseguram a Jonas de que não estão envolvidos com drogas.

A novela não é exibida aos sábados.

Griselda acredita que Renê deva punir o responsável pela sabotagem ao Brasileiríssimo. Crodoaldo reclama ao ver Tereza Cristina dormindo com Pereirinha.

Paulo lembra de quando viu Esther com Vitória. Celina avisa Danielle que Pedro Jorge precisa voltar para casa. Patrícia diz que levará Alexandre para festa em sua casa.

Rafael afirma que vai se casar com Amália. Pereirinha comenta com Enzo que tem planos para Tereza Cristina. Teodora liga de Nova York para Pereirinha.

Crodoaldo afirma que contará à polícia que Fred se desequilibrou e caiu da escada. Wallace repreende Leandro ao ver que ele se abalou por causa de Nanda e Victor.

Tereza Cristina exige saber quem é o verdadeiro investidor do Brasileiríssimo. Renê nomeia Rui como novo sous-chef. Tereza Cristina trama contra Quinzé.

Elton fica assustado com o pedido de Regina. Ela explica a proposta de Cleber. Regina afirma que cuidará da próxima morte se Elton matar Andrea. Ele aceita.

Aquele

Beijo

Rebelde

Raimundo diz a Guilherme que retirará a interdição de Augusta. Regina vai até

a casa de Francisco para fazer com que Patrícia continue na casa do milionário.

O clima entre Raimundo e Augusta é péssimo. Após uma discussão, a milionária diz ao filho que ele não passa de um ambicioso. Raimundo não responde.

Disfarçado, Cleber conversa com Marcolino. Após curto diálogo, o bandido oferece uma bala ao rapaz, que não aceita. Marcolino decide voltar para a mansão.

A Vida

da Gente

A novela não é exibida aos sábados.

Bartolomeu é julgado. Jandira assistirá ao julgamento. Marcela pede a liberdade condicional para o seu réu. José e Nina fazem soldados do Exército de reféns.

Ana pergunta a Feliciana onde está o dinheiro que foi roubado de sua casa. Fernanda encontra o dinheiro no carro de Feliciana. Miguel deixa Violeta, sua filha, com Beto.

Jandira espera que o nome de Batistelli esteja na lista dos prisioneiros políticos que serão libertados. Bartolomeu pressiona Jandira a escolher entre ele e Batistelli.

A emissora não liberou o último capítulo.

A novela não é exibida aos sábados.

SEGUNDA

TERÇA

QUARTA

QUINTA

SEXTA

SÁBADO

Griselda chega ao Brasileiríssimo e acusa Tereza Cristina de ter feito a denúncia para a Vigilância Sanitária. Severino se indigna ao encontrar comida vencida no freezer.

O porteiro diz a Cleber que Regina está sozinha. Todos ficam preocupados com a falta de notícias sobre Augusta. Cleber prende o porteiro e vai ao quarto de Regina.

Batistelli vibra com a liberdade de Jandira. Pela guerrilheira, ele briga com Bartolomeu. José, Maria, o bebê Victor, Nina e Heloisa fogem pela mata do Vale da Ribeira.

Ana relembra de um momento com Rodrigo e marca um encontro com ele. Laude-

lino avisa Iná que fez uma

reserva no resort onde Manuela trabalha.

Ana e Rodrigo decidem ir à terapeuta de Júlia. A psicóloga explica como ambos devem falar para Júlia que estão juntos. Sofia critica a atitude de Marcos no trabalho.

Eva fica enfurecida com Rodrigo. Lúcio reencontra Laura, uma antiga amiga

de escola. Ana consegue

um emprego em uma escola de tênis.

Manuela reage friamente ao comunicado de Rodrigo. Celina incentiva Lúcio a convidar Laura para sair. Sofia descobre que Ana está dando aula de tênis.

Vidas

em Jogo

Moisés diz a Natália que descobrirá por que Alexia evita encontrá-lo. Betão incentiva Ziggy a fazer kung fu. Cristal estimula Babi a aceitar o convite de Betão para jantar.

Alexia fica assustada com as ameaças que Moisés faz a Gabriel. Cristal fica inconformada com o fim do namoro e afirma que vai reconquistar Gabriel.

A novela não é exibida aos sábados.

Malhação

Fina

Estampa

Amor e Revolução

Gabriel busca Alexia no aeroporto e se encantam cada vez mais um pelo outro. Betão festeja sua aprovação no vestibular. Cristal reclama da proximidade de Gabriel com Alexia.

Babi não aceita o convite para jantar na casa de Betão. Gabriel liga para Cristal, mas ela decide não atender. Alexia confessa a Laura que está apaixonada por Gabriel.

Alexia conta para Gabriel que pediu a Moisés para não persegui-lo mais. Aproveitando a tempestade como desculpa, Débora tenta convencer Vinícius a dormir em sua casa.

