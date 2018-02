AMADOU E MARIAM CANCELAM TURNÊ Alegando "inconvenientes" na logística de sua turnê sul-americana, o duo malinês Amadou e Mariam (o casal de cantores cegos Mariam Doumbia e Amadou Bagayokogira) cancelou sua apresentação no festival Lollapalooza de Santiago, no Chile, no dia 7 de abril e também "todas as datas fechadas na região". O duo se apresentaria na Choperia do Sesc Pompeia nos dias 21 e 22, mas até ontem a instituição não divulgara informações sobre o cancelamento. Em atividade desde os anos 1980, a dupla produz o chamado afro-blues, uma música que mistura o pop a elementos tradicionais do Mali, além de rock e influências orientais.