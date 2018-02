Alyssa Milano fica noiva do agente de artistas David Bugliari

A atriz Alyssa Milano, conhecida como a Phoebe Halliwell de "Charmed", e seu namorado, o agente de artistas David Bugliari, ficaram noivos, informou nesta quarta-feira, 7, a imprensa local. Alyssa, de 36 anos, e Bugliari, que trabalha para a Agência Creative Artists (CAA), estavam saindo juntos há mais de um ano e, em 18 de dezembro, ficaram noivos, mas sem marcar uma data para o casamento, revela o portal E!Online. Este será o segundo casamento da atriz, também conhecida pelo papel de Samantha Micelli na série de televisão "Who's the Boss?". Anteriormente, Alyssa foi casada, por 11 meses, com Cinjun Tate, de quem se separou em 1999. De acordo com o portal, Alyssa também esteve noiva do ator Scott Wolf, de "Party of Five". A atriz também participou de 40 episódios de "Melrose Place" na década de 1990, onde interpretou Jennifer Mancini, e recentemente fez uma breve aparição em "My Name is Earl".