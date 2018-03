Alvoroço de ideias e cores

Tudo é tão grandioso. São 1,21 bilhão de habitantes, distribuídos em mais de 200 etnias. Só de línguas oficiais são 20. Religiões são seis. Resumir a complexidade da Índia numa única exposição é tarefa arriscada mesmo para um curador experiente. Por conta disso, Pieter Tjabbes, holandês radicado em São Paulo, escolheu lançar o que ele chama de "olhar caleidoscópico" sobre a diversidade cultural indiana.

Depois de três temporadas no país, de longas conversas com artistas indianos e muitas visitas a ateliês, Tjabbes transformou o alvoroço de ideias na bela exposição Índia!, que será inaugurada amanhã no Centro Cultural do Banco do Brasil no Rio. Em 2012, a exposição chega a São Paulo e Brasília. "Na Índia tudo é demais. Isso é que é divertido. É muita informação. Muita cor, muito cheiro, muita pimenta, muita gente, muito trânsito, muito barulho. Tudo é muito", diz Tjabbes.

Responsável por exposições memoráveis, como O Mundo Mágico de Escher, Tjabbes quer mexer com o público. "Eu transmito esta confusão que a Índia me causou. Quero que o visitante saia meio tonto, dizendo Uau!!". Tonto com tanta informação, mas deslumbrado com a beleza das peças.

Logo na entrada, já dá para sentir o impacto das obras. Na rotunda do histórico prédio do CCBB, uma imagem do deus Ganesh sobre um altar e uma escultura contemporânea de Ravinder Reddy, de cinco metros de altura, mostram que a exposição mistura passado e presente. A peça mais antiga, o busto de uma figura feminina, provavelmente a deusa mãe Mathura, data aproximadamente de 200 a.C. É uma escultura em pedra, emprestada pelo Museu de Arte Asiática de Berlim.

As obras antigas vieram também do Museu Rietberg, de Zurique, do Museu Volkenkunde, da Holanda, de coleções particulares e do Museu Histórico Nacional, do Rio. Instituições privadas e artistas indianos emprestaram fotos antigas.

Em 18 salas e 380 peças, Índia! é uma viagem aos mistérios do país, partindo da força da sua arte popular. "Foi o que mais me encantou na Índia. Eu investi em procurar os melhores artistas, encomendei obras a eles. Boa parte dos que têm peças aqui são artistas premiados. Procurei também artistas jovens. Eles são prova de que arte popular é uma tradição viva."

Mesmo acostumado a lidar com obras de arte de tudo quanto é preço, Tjabbes levou um susto com as peças indianas. Os preços são baixos apesar de toda a riqueza de detalhes. Uma escultura em terracota em relevo com mais de um metro de altura custou em torno de 150 dólares.

"Algumas obras que estão aqui demoraram seis meses para serem feitas. São cheias de detalhes. Isso emociona. Eles cobram o preço que eles acham justo, mesmo que tenha tomado muito tempo para fazer a peça." A filosofia indiana é curiosa. "Eles acreditam que agradam muito mais aos deuses fazendo uma peça bonita, toda rebuscada, mesmo que isso leve meses, do que fazer correndo duas peças", ensina Tjabbes.

A exposição mostra também cenas do cotidiano e dá grande destaque a uma paixão dos indianos: a narração de estórias. Sob curadoria de um expert no assunto, o indiano Dadi Pudumjee, há marionetes, fantoches, bonecos de sombras. Não haverá apresentação de narradores, mas o público vai poder assistir a filmes destas exibições.

A exposição está dividida em quatro módulos: homem, deuses, formação da Índia moderna e arte contemporânea. São esculturas, tecidos, bonecos de contadores de história, móveis e até o tuk-tuk, triciclo com cabine para transporte de dois, três ou seis passageiros muito utilizado em grandes cidades da Índia.

Fotografias, objetos pessoais e um documentário mostram a campanha de Gandhi pela independência da Índia da Inglaterra, entre 1928 e 1947. Entre as fotos, estão as da primeira repórter fotográfica do país, Homai Vyarawall.

"Fizemos um caminho que passa pelos aspectos mais importantes da cultura indiana. Sempre do ponto de vista contemporâneo", explica Tjabbes. "A arte indiana se baseia muito ainda na história e na religião. Ainda existe um questionamento sobre o passado. Rastreamos estas raízes para entender de onde vem esta arte contemporânea."

Pelo menos 30% de Índia! mostra a arte contemporânea. O restante é um apanhado geral do que é o país. Cada sala tem um caráter particular. Há espaço até para uma que só mesmo os brasileiros poderiam entender. É a sala dedicada à novela Caminho das Índias, sucesso de Glória Perez, estrelada por Juliana Paes. Estão lá figurinos, cenários e fotos da novela da TV Globo. Não é o único apelo popular da exposição.

Índia! não tem tanta interatividade quanto a exposição sobre Escher, que provocou longas filas na porta do CCBB. Mas também tem seus momentos lúdicos. "Em vez de fazer uma exposição com caráter de museu, de sagrado, percebi que seria melhor uma exposição de impressões. O público vai se encantar pela beleza das peças, dos tecidos, pela apresentação multimídia, com a música. Tem sala até para brincar."

O visitante também poderá ser fotografado num estúdio tendo um ambiente indiano como cenário. Uma outra sala é dedicada a Bollywood, a indústria cinematográfica indiana. Nela, o público vai poder dançar e se ver dentro de um filme.

A parte dedicada à arte contemporânea será inaugurada no dia 24. São obras de 19 artistas da cena artística indiana, algumas foram feitas especialmente para a exposição. A seleção foi da curadora brasileira Tereza de Arruda, que passou três anos visitando ateliês e feiras até chegar às obras.

A sala dedicada à arte popular é rica em objetos. Tem máscaras, esculturas de bronze e de terracota, peças em mármore com pedras semipreciosas e lindos tecidos. Para lembrar que foi Gandhi o grande incentivador da indústria da tecelagem durante a campanha de independência, a foto dele ao lado de uma roca aparece aqui e ali."Quero que o público caia de surpresa em surpresa. Acho que consegui passar o meu entusiasmo diante de uma cultura tão diferente", diz Tjabbes.